أسباب حكة حلمة الثدي... هل تشير إلى أمرٍ خطير؟

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يعاني الرجال والسيدات من حكة حلمة الثدي ويعتقد البعض أنها تنذر بوجود أمر خطير، فما هي أسبابها وكيف تتخلصون منها؟في العادة، لا تدل حكة حلمة الثدي إلى الإصابة بمرض خطير أو سرطان الثدي ومن مسبباتها:- الحملمن بين الأمور التي تعاني منها السيدة الحامل حكة الثدي وذلك بسبب تغير الهورمونات وحجم الصدر وزيادة تدفّق الدم في جسمها.وعلى الحوامل استخدام كريمًا مرطبا يحتوي على الفيتامين E وزبدة الكاكاو والجل النفطي (فازلين) مرتين في اليوم.كذلك، على الحوامل اختيار حمالات الصدر المناسبة والواسعة.- التهابات الجلدتؤدي التهابات الجلد إلى الشعور بالحكة ومن بينها الاكزيما لذلك يجب ترطيب الجلد بشكل مستمر عبر تطبيق الكريمات كما يجب الامتناع عن الحكة واستشارة طبيب مختص لاستخدام ادوية تساعد على التخلص من الالتهابات.- ممارسة الرياضة او اي نشاط يؤدي إلى حكة حلمة الصدر إذا كانت الملابس تلمسها خلال القيام بالحركة لذلك يجب ارتداء القمصان القطنية خلال ممارسة التمارين كما يجب على السيدات الجري من دون ارتداء حمالة صدر.