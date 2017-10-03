كيف تتخلصين من الانتفاخ أثناء الدورة الشهرية؟

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هل تُعانين من مشكلة انتفاخ البطن المزعجة قبل فترة الدورة الشهرية وخلالها؟ سنقدم إليك في ما يلي نصائح تساعدك على التخلّص من هذه المشكلة.- تجنبي تناول المأكولات التي تحتوي على الملحيؤدي الصوديوم إلى احتباس الماء في الجسم وبالتالي إن تجنب الملح يساعد على تخفيف نسبة الانتفاخ خلال فترة الطمث.- تناولي المأكولات الغنية بالبوتاسيوميساعد البوتاسيوم علىى تخفيض نسبة الصوديوم من الجسم كما يزيد من نسبة انتاج البول. من بين الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم الأوراق الخضراء مثل السبانخ، الموز، الأفوكادو، البطاطا الحلوة، والبندورة.- اختاري الأطعمة التي تساعدك على التبولمثل الأناناس، الخوخ، الهليون، الخيار، الثوم، الزنجبيل وغيرها او بإمكان اللجوء إلى الأقراص الموجودة في الصيدليات.- اشربي كميات كبيرة من الماءان شرب الماء بشكل مستمر يحارب احتباس المياه وبالتالي النفخة التي تسببها الدورة الشهرية، كما تساعد على التخلّص من التشنجات.- تجنبي المأكولات التي تحتوي على كربوهيدراتتؤدي هذه الأطعمة، مثل الطحين والسكر المعالج إلى ارتفاع نسبة الأنسولين، مما يجعل الكلية تحبس نسبة أكبر من الصوديوم.- مارسي التمارين الرياضية باستمرارتساعد الرياضة على التخلّص من العوارض التي تسبق حلول الدورة الشهرية مثل التوتر والانتفاخ.