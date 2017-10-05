مشاهدة المباريات الرياضية قد تصيبكم بأمراض القلب!

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أوصت دراسة نشرت في المجلة الكندية لأمراض القلب، الأطباء بتحذير المرضى الذين يشاهدون الرياضة باستمرار من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتوعيتهم حول الأعراض المحتملة أثناء متابعة الألعاب.فقد ورد في البحث أن مشاهدة المباريات الرياضية عبر شاشة التلفزيون أو في الملعب تضع قلوب المشاهدين تحت ضغط كبير كما لو أنهم يمارسون الركض السريع.واستخدم العلماء ماكينات مراقبة للقلب على مشاهدي المباريات عبر شاشة التلفزيون وفي الملعب، وخلصوا إلى أن معدلات ضربات القلب يمكن أن تتضاعف إلى أكثر من 110% خصوصاً عند فرص التسجيل أو في الدقائق الأخيرة من اللعبة، لكن أعلى معدل لضربات القلب سجّل خلال الوقت الإضافي.