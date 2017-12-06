تناولوا زيت السمك لتعزيز هذه الحاسة!

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اكتشف العلماء أن المادة الكيميائية الموجودة في زيت السمك باستطاعتها تعزيز التجدد اليومي للخلايا الحرجة لحماية الرؤية ضدّ فقدان البصر مع التقدّم في العمر.وعلى الرغم من أن الجزر يعرف تقليدياً بأنه يُفيد العيون، كونه يحتوي على فيتامين أ، ولكن بعض العلماء دحضوا هذه النظرية، وتبيّن في السنوات القليلة الماضية أنّ الأسماك الدهنية كالسردين والسلمون ممكن أن تُقلّل من خطر فقدان البصر.والفضل يعود لوجود عناصر في زيت السمك تمنع الخلايا الشبكية من الموت، كالأحماض الدهنية والأوميغا 3 الوفيرة في الأسماك الزيتية.يُذكر أن الغدد في الجفون تتطلب أوميغا 3 من أجل إنتاج العنصر الذي يطفو على سطح العينين أثناء الوميض لحماية الشبكة، وتتضرر بالتالي العين من خلال الأنشطة التي يتم فيها تخفيض معدل الوميض، مثل القراءة المطولة، التحديق بشاشة الكمبيوتر، القيادة، أو مشاهدة التلفزيون.