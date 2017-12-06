قريباً... علاج جديد "للميغرين"

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خبر سار لجميع الذين يعانون من الصداع النصفي المتكرر أو ما يُعرف بالميغرين، فقد تتمكنون من الإستفادة قريبا من فئة جديدة من الأدوية المخصصة لمعالجة هذا المرض.فقد أعلن باحثون لمجلة "نيو انغلاند" للطب، أن دراسة توصلت إلى نوعين من الأدوية التي من شأنها التخفيف من آلام الدماغ المتعلقة بالصداع النصفي، دون التسبب في آثار جانبية.وصرّح "بيتر غوادسبي"، مؤلف إحدى الدراسات وأستاذ علم الأعصاب في كلية "كينغز" في لندن: "سيقدم للعالم أول علاج فعلي للصداع النصفي مخصص بشكل مباشر له". اذ أن العلاجات الحالية تتكون أساساً من الأدوية المصممة لعلاج ارتفاع ضغط الدم والاكتئاب.وفي التفاصيل، تستخدم الأدوية الجديدة أجساماً مضادة تعمل على تخفيف حدّة ألم الدماغ وتأثيرها كعازل للصوت، وتمنع بالتالي مجموعة العوارض التي ترافق الألم الحاد بما في ذلك الغثيان، والحساسية تجاه الضوء والصوت.ومن المتوقع ان تستعرض "ادارة الغذاء والدواء البريطانية" هذه الادوية الجديدة فى الأشهر القليلة القادمة ويمكن أن تصل إلى السوق بحلول عام 2018.