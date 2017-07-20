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20 تموز 2017 - 14:55
20/07/2017 14:55:34
المرسوم الملكي السعودي: اعفاء حمد العوهلي رئيس الحرس الملكي من منصبه وتعيين الفريق أول سهيل المطيري مكانه
المرسوم الملكي السعودي: اعفاء حمد العوهلي رئيس الحرس الملكي من منصبه وتعيين الفريق أول سهيل المطيري مكانه
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LBCI News Lebanon
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