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20 تموز 2017 - 14:55
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المرسوم الملكي السعودي: اعفاء حمد العوهلي رئيس الحرس الملكي من منصبه وتعيين الفريق أول سهيل المطيري مكانه

المرسوم الملكي السعودي: اعفاء حمد العوهلي رئيس الحرس الملكي من منصبه وتعيين الفريق أول سهيل المطيري مكانه Lebanon, news ,lbci ,أخبار اعفاء,السعودي,الملكي,المرسوم,
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المرسوم الملكي السعودي: اعفاء حمد العوهلي رئيس الحرس الملكي من منصبه وتعيين الفريق أول سهيل المطيري مكانه
 
 
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