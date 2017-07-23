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23 تموز 2017 - 10:56
23/07/2017 10:56:01
الاعلام الحربي: انسحاب أحد مسؤولي فتح الشام المدعو "أبو طلحة الأنصاري" مع حوالي 30 من مسلحيه باتجاه قلعة الحصن شرق جرد عرسال بعد التقدم الكبير لحزب الله
الاعلام الحربي: انسحاب أحد مسؤولي فتح الشام المدعو "أبو طلحة الأنصاري" مع حوالي 30 من مسلحيه باتجاه قلعة الحصن شرق جرد عرسال بعد التقدم الكبير لحزب الله
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LBCI News Lebanon
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