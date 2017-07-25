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25 تموز 2017 - 12:12
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التحكم المروري: 3 قتلى وجريح نتيجة تصادم بين شاحنة وسيارة على جسر المديرج باتجاه صوفر وحركة المرور كثيفة في المحلة

التحكم المروري: 3 قتلى وجريح نتيجة تصادم بين شاحنة وسيارة على جسر المديرج باتجاه صوفر وحركة المرور كثيفة في المحلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار وجريح,قتلى,المروري,التحكم,
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التحكم المروري: 3 قتلى وجريح نتيجة تصادم بين شاحنة وسيارة على جسر المديرج باتجاه صوفر وحركة المرور كثيفة في المحلة
 
 
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