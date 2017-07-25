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25 تموز 2017 - 12:12
25/07/2017 12:12:28
التحكم المروري: 3 قتلى وجريح نتيجة تصادم بين شاحنة وسيارة على جسر المديرج باتجاه صوفر وحركة المرور كثيفة في المحلة
التحكم المروري: 3 قتلى وجريح نتيجة تصادم بين شاحنة وسيارة على جسر المديرج باتجاه صوفر وحركة المرور كثيفة في المحلة
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LBCI News Lebanon
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