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25 تموز 2017 - 14:45
25/07/2017 14:45:19
ترامب للحريري: شاهدنا التقدم الكبير في لبنان وهذا امر ليس سهلا في الوقت الذي يحارب فيه هذا البلد على جبهات عدة
ترامب للحريري: شاهدنا التقدم الكبير في لبنان وهذا امر ليس سهلا في الوقت الذي يحارب فيه هذا البلد على جبهات عدة
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LBCI News Lebanon
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