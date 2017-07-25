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25 تموز 2017 - 14:45
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ترامب للحريري: شاهدنا التقدم الكبير في لبنان وهذا امر ليس سهلا في الوقت الذي يحارب فيه هذا البلد على جبهات عدة

ترامب للحريري: شاهدنا التقدم الكبير في لبنان وهذا امر ليس سهلا في الوقت الذي يحارب فيه هذا البلد على جبهات عدة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الكبير,التقدم,شاهدنا,للحريري,ترامب,
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ترامب للحريري: شاهدنا التقدم الكبير في لبنان وهذا امر ليس سهلا في الوقت الذي يحارب فيه هذا البلد على جبهات عدة
 
 
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