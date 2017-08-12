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12 آب 2017 - 13:35
12/08/2017 13:35:35
ترقبوا مباراة كازاخستان ولبنان ضمن دور المجموعات من بطولة كأس آسيا بكرة السلة إبتداءً من الساعة 8:40 مباشرةً عبر الـLBCI والبث المباشر www.lbci.com/live
ترقبوا مباراة كازاخستان ولبنان ضمن دور المجموعات من بطولة كأس آسيا بكرة السلة إبتداءً من الساعة 8:40 مباشرةً عبر الـLBCI والبث المباشر www.lbci.com/live
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LBCI News Lebanon
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