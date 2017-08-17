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17 آب 2017 - 09:09
17/08/2017 09:09:17
مجلس الوزراء قرر تأمين 400 "ميغاوات" خلال 3 أشهر على أن تؤمن 400 "ميغاوات" أخرى في خلال 6 أشهر
مجلس الوزراء قرر تأمين 400 "ميغاوات" خلال 3 أشهر على أن تؤمن 400 "ميغاوات" أخرى في خلال 6 أشهر
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LBCI News Lebanon
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