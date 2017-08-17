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17 آب 2017 - 09:09
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مجلس الوزراء قرر تأمين 400 "ميغاوات" خلال 3 أشهر على أن تؤمن 400 "ميغاوات" أخرى في خلال 6 أشهر

مجلس الوزراء قرر تأمين 400 "ميغاوات" خلال 3 أشهر على أن تؤمن 400 "ميغاوات" أخرى في خلال 6 أشهر Lebanon, news ,lbci ,أخبار تأمين,الوزراء,مجلس,
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مجلس الوزراء قرر تأمين 400 &quot;ميغاوات&quot; خلال 3 أشهر على أن تؤمن 400 &quot;ميغاوات&quot; أخرى في خلال 6 أشهر
 
 
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