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19 آب 2017 - 12:38
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كيف يتفاعل أهالي القرى المحيطة بالعمليات مع المعارك؟ تابعوا التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل

كيف يتفاعل أهالي القرى المحيطة بالعمليات مع المعارك؟ تابعوا التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل Lebanon, news ,lbci ,أخبار المحيطة,القرى,أهالي,يتفاعل,
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كيف يتفاعل أهالي القرى المحيطة بالعمليات مع المعارك؟ تابعوا التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل
 
 
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