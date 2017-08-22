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22 آب 2017 - 04:47
22/08/2017 04:47:35
فضل الله: ديون متراكمة على وزارة الاتصالات بلغت حد الـ 700 مليار ليرة وهناك ما اسميه "الهدر المقونن" أي الذي يتم في الموازنة
فضل الله: ديون متراكمة على وزارة الاتصالات بلغت حد الـ 700 مليار ليرة وهناك ما اسميه "الهدر المقونن" أي الذي يتم في الموازنة
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LBCI News Lebanon
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