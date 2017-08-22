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22 آب 2017 - 14:05
22/08/2017 14:05:54
الحريري عن التبادل مع "النصرة": اللائحة التي سلمت الى الدولة تتضمن 23 اسما ورفضت كل الاسماء باستثناء 3 اشخاص غير محكومين وغير لبنانيين
الحريري عن التبادل مع "النصرة": اللائحة التي سلمت الى الدولة تتضمن 23 اسما ورفضت كل الاسماء باستثناء 3 اشخاص غير محكومين وغير لبنانيين
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