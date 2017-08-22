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22 آب 2017 - 23:51
22/08/2017 23:51:07
مادورو يعلن سعيه إلى الحصول على مساعدة دوليّة لتوقيف النائبة العامة السابقة المعزولة لويزا أورتيغا التي أصبحت أحد رموز المعارضة في فنزويلا
مادورو يعلن سعيه إلى الحصول على مساعدة دوليّة لتوقيف النائبة العامة السابقة المعزولة لويزا أورتيغا التي أصبحت أحد رموز المعارضة في فنزويلا
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LBCI News Lebanon
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