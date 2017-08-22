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22 آب 2017 - 23:51
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مادورو يعلن سعيه إلى الحصول على مساعدة دوليّة لتوقيف النائبة العامة السابقة المعزولة لويزا أورتيغا التي أصبحت أحد رموز المعارضة في فنزويلا

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مادورو يعلن سعيه إلى الحصول على مساعدة دوليّة لتوقيف النائبة العامة السابقة المعزولة لويزا أورتيغا التي أصبحت أحد رموز المعارضة في فنزويلا
 
 
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