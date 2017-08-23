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23 آب 2017 - 05:27
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بدء اجتماع قيادة الفصائل والقوى الفلسطينية في مقر القوة المشتركة داخل مخيم عين الحلوة

بدء اجتماع قيادة الفصائل والقوى الفلسطينية في مقر القوة المشتركة داخل مخيم عين الحلوة Lebanon, news ,lbci ,أخبار والقوى,الفصائل,قيادة,اجتماع,
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بدء اجتماع قيادة الفصائل والقوى الفلسطينية في مقر القوة المشتركة داخل مخيم عين الحلوة
 
 
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