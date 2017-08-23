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23 آب 2017 - 05:36
23/08/2017 05:36:31
نتنياهو: إيران تواصل تهديدها لوجود دولة إسرائيل وتدعم منظمات إرهابية وتطور برنامج صواريخ وهي في طريقها للسيطرة على العراق واليمن
نتنياهو: إيران تواصل تهديدها لوجود دولة إسرائيل وتدعم منظمات إرهابية وتطور برنامج صواريخ وهي في طريقها للسيطرة على العراق واليمن
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LBCI News Lebanon
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