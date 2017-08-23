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23 آب 2017 - 13:08
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الحريري يلتقي في بيت الوسط جنبلاط يرافقه نجله تيمور والنائب وائل ابو فاعور في حضور غطاس خوري

الحريري يلتقي في بيت الوسط جنبلاط يرافقه نجله تيمور والنائب وائل ابو فاعور في حضور غطاس خوري Lebanon, news ,lbci ,أخبار الوسط,يلتقي,الحريري,
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الحريري يلتقي في بيت الوسط جنبلاط يرافقه نجله تيمور والنائب وائل ابو فاعور في حضور غطاس خوري
 
 
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