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24 آب 2017 - 04:38
24/08/2017 04:38:17
حاصباني: لدينا ملاحظات على دفتر الشروط بخصوص الكهرباء وهدفها أن يكون هناك منافسة حقيقية من أجل تخفيض الأسعار وبأقل كلفة للمواطن والدولة
حاصباني: لدينا ملاحظات على دفتر الشروط بخصوص الكهرباء وهدفها أن يكون هناك منافسة حقيقية من أجل تخفيض الأسعار وبأقل كلفة للمواطن والدولة
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LBCI News Lebanon
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