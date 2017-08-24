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24 آب 2017 - 04:38
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حاصباني: لدينا ملاحظات على دفتر الشروط بخصوص الكهرباء وهدفها أن يكون هناك منافسة حقيقية من أجل تخفيض الأسعار وبأقل كلفة للمواطن والدولة

حاصباني: لدينا ملاحظات على دفتر الشروط بخصوص الكهرباء وهدفها أن يكون هناك منافسة حقيقية من أجل تخفيض الأسعار وبأقل كلفة للمواطن والدولة Lebanon, news ,lbci ,أخبار دفتر,ملاحظات,لدينا,حاصباني,
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حاصباني: لدينا ملاحظات على دفتر الشروط بخصوص الكهرباء وهدفها أن يكون هناك منافسة حقيقية من أجل تخفيض الأسعار وبأقل كلفة للمواطن والدولة
 
 
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