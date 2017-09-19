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19 أيلول 2017 - 06:51
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الجيش الاسرائيلي: أطلقنا صاروخ باتريوت قرب الحدود الشمالية لإسقاط طائرة من دون طيار دخلت الأجواء الاسرائيلية من الجانب السوري

الجيش الاسرائيلي: أطلقنا صاروخ باتريوت قرب الحدود الشمالية لإسقاط طائرة من دون طيار دخلت الأجواء الاسرائيلية من الجانب السوري Lebanon, news ,lbci ,أخبار باتريوت,صاروخ,أطلقنا,الاسرائيلي,الجيش,
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الجيش الاسرائيلي: أطلقنا صاروخ باتريوت قرب الحدود الشمالية لإسقاط طائرة من دون طيار دخلت الأجواء الاسرائيلية من الجانب السوري
 
 
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