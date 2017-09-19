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19 أيلول 2017 - 06:51
19/09/2017 06:51:51
الجيش الاسرائيلي: أطلقنا صاروخ باتريوت قرب الحدود الشمالية لإسقاط طائرة من دون طيار دخلت الأجواء الاسرائيلية من الجانب السوري
الجيش الاسرائيلي: أطلقنا صاروخ باتريوت قرب الحدود الشمالية لإسقاط طائرة من دون طيار دخلت الأجواء الاسرائيلية من الجانب السوري
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LBCI News Lebanon
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