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24 أيلول 2017 - 16:31
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باسيل: أي لقاء نجريه هو لمصلحة لبنان والذي يعتدي على هذه المصلحة هو الذي يرفض إخراج النازحين من لبنان

باسيل: أي لقاء نجريه هو لمصلحة لبنان والذي يعتدي على هذه المصلحة هو الذي يرفض إخراج النازحين من لبنان Lebanon, news ,lbci ,أخبار نجريه,لقاء,باسيل,
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باسيل: أي لقاء نجريه هو لمصلحة لبنان والذي يعتدي على هذه المصلحة هو الذي يرفض إخراج النازحين من لبنان
 
 
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