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25 أيلول 2017 - 16:05
25/09/2017 16:05:45
الرئيس عون لماكرون: أناشدكم وأدعوكم الى دعم لبنان ليبقى مثالا للسلام الحقيقي في الشرق الاوسط
الرئيس عون لماكرون: أناشدكم وأدعوكم الى دعم لبنان ليبقى مثالا للسلام الحقيقي في الشرق الاوسط
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LBCI News Lebanon
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