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26 أيلول 2017 - 01:10
26/09/2017 01:10:41
الوكالة الوطنية: المياومون والجباة ينصبون الخيم أمام مبنى شركة دباس عند جسر الفيات احتجاجا على عدم دفع رواتبهم عن شهر آب
الوكالة الوطنية: المياومون والجباة ينصبون الخيم أمام مبنى شركة دباس عند جسر الفيات احتجاجا على عدم دفع رواتبهم عن شهر آب
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LBCI News Lebanon
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