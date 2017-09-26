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26 أيلول 2017 - 01:10
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الوكالة الوطنية: المياومون والجباة ينصبون الخيم أمام مبنى شركة دباس عند جسر الفيات احتجاجا على عدم دفع رواتبهم عن شهر آب

الوكالة الوطنية: المياومون والجباة ينصبون الخيم أمام مبنى شركة دباس عند جسر الفيات احتجاجا على عدم دفع رواتبهم عن شهر آب Lebanon, news ,lbci ,أخبار ينصبون,والجباة,المياومون,الوطنية,الوكالة,
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الوكالة الوطنية: المياومون والجباة ينصبون الخيم أمام مبنى شركة دباس عند جسر الفيات احتجاجا على عدم دفع رواتبهم عن شهر آب
 
 
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