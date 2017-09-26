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26 أيلول 2017 - 08:24
26/09/2017 08:24:53
وزير خارجية تركيا: كل الخيارات مطروحة ردا على استفتاء كردستان العراق بما في ذلك إجراء عملية مشتركة مع العراق
وزير خارجية تركيا: كل الخيارات مطروحة ردا على استفتاء كردستان العراق بما في ذلك إجراء عملية مشتركة مع العراق
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LBCI News Lebanon
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