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27 أيلول 2017 - 05:40
27/09/2017 05:40:04
الخطوط الجوية التركية: الرحلات الجوية إلى أربيل والسليمانية مستمرة ولم نتلق أي إخطار رسمي بإغلاق هذين المطارين
الخطوط الجوية التركية: الرحلات الجوية إلى أربيل والسليمانية مستمرة ولم نتلق أي إخطار رسمي بإغلاق هذين المطارين
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LBCI News Lebanon
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