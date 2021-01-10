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10 كانون الثاني 2021 - 11:39
10/01/2021 11:39:24
مريض بحاجة ماسة الى وحدات دم من فئة +O في مستشفى المعونات ... للتبرع الاتصال على الرقم التالي: ٧٠٥٠٩٢٢٩
مريض بحاجة ماسة الى وحدات دم من فئة +O في مستشفى المعونات ... للتبرع الاتصال على الرقم التالي: ٧٠٥٠٩٢٢٩
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LBCI News Lebanon
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