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11 كانون الثاني 2021 - 04:59
11/01/2021 04:59:44
هارون للـLBCI: بسبب الضغط أصبحت المستشفيات أمام واقع لا يمكن الهروب منه وبالتالي فتحت أقسامًا لكورونا بناء على تعليمات وزير الصحة
هارون للـLBCI: بسبب الضغط أصبحت المستشفيات أمام واقع لا يمكن الهروب منه وبالتالي فتحت أقسامًا لكورونا بناء على تعليمات وزير الصحة
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