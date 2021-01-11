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11 كانون الثاني 2021 - 04:59
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هارون للـLBCI: بسبب الضغط أصبحت المستشفيات أمام واقع لا يمكن الهروب منه وبالتالي فتحت أقسامًا لكورونا بناء على تعليمات وزير الصحة

هارون للـLBCI: بسبب الضغط أصبحت المستشفيات أمام واقع لا يمكن الهروب منه وبالتالي فتحت أقسامًا لكورونا بناء على تعليمات وزير الصحة Lebanon, news ,lbci ,أخبار أصبحت,الضغط,بسبب,للـLBCI,هارون,
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هارون للـLBCI: بسبب الضغط أصبحت المستشفيات أمام واقع لا يمكن الهروب منه وبالتالي فتحت أقسامًا لكورونا بناء على تعليمات وزير الصحة
Lebanon News
 
 
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