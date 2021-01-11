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11 كانون الثاني 2021 - 05:02
11/01/2021 05:02:17
مدير العناية الطبية في وزارة الصحة جوزيف حلو للـLBCI: اتصلت بجميع مدراء المستشفيات وبسبب ارتفاع الاصابات أجبروا على فتح أقسام كورونا
مدير العناية الطبية في وزارة الصحة جوزيف حلو للـLBCI: اتصلت بجميع مدراء المستشفيات وبسبب ارتفاع الاصابات أجبروا على فتح أقسام كورونا
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