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11 كانون الثاني 2021 - 05:41
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حكومة اليمن ترحب بقرار واشنطن مؤكدة أن الحوثيين "يستحقون" تصنيفهم جماعة "إرهابية"

حكومة اليمن ترحب بقرار واشنطن مؤكدة أن الحوثيين "يستحقون" تصنيفهم جماعة "إرهابية" Lebanon, news ,lbci ,أخبار واشنطن,بقرار,ترحب,اليمن,حكومة,
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حكومة اليمن ترحب بقرار واشنطن مؤكدة أن الحوثيين &quot;يستحقون&quot; تصنيفهم جماعة &quot;إرهابية&quot;
Lebanon News
 
 
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