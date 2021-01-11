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11 كانون الثاني 2021 - 05:41
11/01/2021 05:41:37
حكومة اليمن ترحب بقرار واشنطن مؤكدة أن الحوثيين "يستحقون" تصنيفهم جماعة "إرهابية"
حكومة اليمن ترحب بقرار واشنطن مؤكدة أن الحوثيين "يستحقون" تصنيفهم جماعة "إرهابية"
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LBCI News Lebanon
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