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11 كانون الثاني 2021 - 07:34
11/01/2021 07:34:06
معلومات للـ LBCI: المطار سيبقى مفتوحا بينما ستتوقف الرحلات من عدد من المدن التي تسبب الوافدون منها بالنسب الاعلى من الاصابات
معلومات للـ LBCI: المطار سيبقى مفتوحا بينما ستتوقف الرحلات من عدد من المدن التي تسبب الوافدون منها بالنسب الاعلى من الاصابات
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