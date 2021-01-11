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11 كانون الثاني 2021 - 10:28
11/01/2021 10:28:41
بدء إجتماع المجلس الأعلى للدفاع برئاسة الرئيس عون للبحث في الوضع الصحي وواقع القطاع الاستشفائي في البلاد
بدء إجتماع المجلس الأعلى للدفاع برئاسة الرئيس عون للبحث في الوضع الصحي وواقع القطاع الاستشفائي في البلاد
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LBCI News Lebanon
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