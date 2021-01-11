آخر الأخبار
11 كانون الثاني 2021 - 10:28
Back

بدء إجتماع المجلس الأعلى للدفاع برئاسة الرئيس عون للبحث في الوضع الصحي وواقع القطاع الاستشفائي في البلاد

بدء إجتماع المجلس الأعلى للدفاع برئاسة الرئيس عون للبحث في الوضع الصحي وواقع القطاع الاستشفائي في البلاد Lebanon, news ,lbci ,أخبار للدفاع,الأعلى,المجلس,إجتماع,
episodes
بدء إجتماع المجلس الأعلى للدفاع برئاسة الرئيس عون للبحث في الوضع الصحي وواقع القطاع الاستشفائي في البلاد
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً