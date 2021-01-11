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11 كانون الثاني 2021 - 13:31
11/01/2021 13:31:00
المجلس الاعلى للدفاع: استثناء مطار رفيق الحريري الدولي وكل ما يرتبط بإدارته كما وإدارة جميع المرافىء البحرية والبرية
المجلس الاعلى للدفاع: استثناء مطار رفيق الحريري الدولي وكل ما يرتبط بإدارته كما وإدارة جميع المرافىء البحرية والبرية
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