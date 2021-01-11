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11 كانون الثاني 2021 - 16:04
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الباحث والكاتب حسام مطر لـ "عشرين 30": الجهات الخارجية القادرة على إشعال الحرب الأهلية في لبنان هي اما عاجزة عن القيام بذلك أو أنها لا ترغب في ذلك

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الباحث والكاتب حسام مطر لـ &quot;عشرين 30&quot;: الجهات الخارجية القادرة على إشعال الحرب الأهلية في لبنان هي اما عاجزة عن القيام بذلك أو أنها لا ترغب في ذلك
Lebanon News
 
 
 
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