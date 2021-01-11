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11 كانون الثاني 2021 - 16:05
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العميد المتقاعد خليل حلو لـ"عشرين 30" : لا أعتقد أننا سنعود إلى جو الاغتيالات الذي شهدناه في العام 2005

العميد المتقاعد خليل حلو لـ"عشرين 30" : لا أعتقد أننا سنعود إلى جو الاغتيالات الذي شهدناه في العام 2005 Lebanon, news ,lbci ,أخبار خليل,المتقاعد,العميد,
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العميد المتقاعد خليل حلو لـ&quot;عشرين 30&quot; : لا أعتقد أننا سنعود إلى جو الاغتيالات الذي شهدناه في العام 2005
Lebanon News
 
 
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