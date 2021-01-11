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11 كانون الثاني 2021 - 16:05
11/01/2021 16:05:48
العميد المتقاعد خليل حلو لـ"عشرين 30" : لا أعتقد أننا سنعود إلى جو الاغتيالات الذي شهدناه في العام 2005
العميد المتقاعد خليل حلو لـ"عشرين 30" : لا أعتقد أننا سنعود إلى جو الاغتيالات الذي شهدناه في العام 2005
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LBCI News Lebanon
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