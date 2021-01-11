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11 كانون الثاني 2021 - 16:06
11/01/2021 16:06:04
الكاتب السياسي فؤاد الخوري حلو لـ "عشرين 30": أهداف بايدن هي الاستفادة من كل ما حصل في سنوات حكم ترامب والتفاوض الأميركي - الإيراني المنتظر سيجعل جميع الأفرقاء اللبنانيين في حالة انتظار وترقّب
الكاتب السياسي فؤاد الخوري حلو لـ "عشرين 30": أهداف بايدن هي الاستفادة من كل ما حصل في سنوات حكم ترامب والتفاوض الأميركي - الإيراني المنتظر سيجعل جميع الأفرقاء اللبنانيين في حالة انتظار وترقّب
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LBCI News Lebanon
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