الكاتب السياسي فؤاد الخوري حلو لـ "عشرين 30": أهداف بايدن هي الاستفادة من كل ما حصل في سنوات حكم ترامب والتفاوض الأميركي - الإيراني المنتظر سيجعل جميع الأفرقاء اللبنانيين في حالة انتظار وترقّب