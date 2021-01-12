معلومات للـLBCI: الإنتربول أصدر النشرة الحمراء لصاحب وقبطان سفينة روسوس التي نقلت نيترات الأمونيوم الى لبنان ولتاجر النيترات البرتغالي الذي كشف على النيترات في العنبر رقم ١٢ عام ٢٠١٤ بناء على طلب المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري