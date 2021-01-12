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12 كانون الثاني 2021 - 04:11
12/01/2021 04:11:02
معلومات للـLBCI: الإنتربول أصدر النشرة الحمراء لصاحب وقبطان سفينة روسوس التي نقلت نيترات الأمونيوم الى لبنان ولتاجر النيترات البرتغالي الذي كشف على النيترات في العنبر رقم ١٢ عام ٢٠١٤ بناء على طلب المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري
معلومات للـLBCI: الإنتربول أصدر النشرة الحمراء لصاحب وقبطان سفينة روسوس التي نقلت نيترات الأمونيوم الى لبنان ولتاجر النيترات البرتغالي الذي كشف على النيترات في العنبر رقم ١٢ عام ٢٠١٤ بناء على طلب المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري
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