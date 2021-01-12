آخر الأخبار
12 كانون الثاني 2021 - 04:17
Back

وكالة الأدوية الأوروبية: أسترازينيكا تقدم طلب ترخيص للقاحها ضد فيروس كورونا المستجد في الاتحاد الأوروبي

وكالة الأدوية الأوروبية: أسترازينيكا تقدم طلب ترخيص للقاحها ضد فيروس كورونا المستجد في الاتحاد الأوروبي Lebanon, news ,lbci ,أخبار تقدم,أسترازينيكا,الأوروبية,الأدوية,وكالة,
episodes
وكالة الأدوية الأوروبية: أسترازينيكا تقدم طلب ترخيص للقاحها ضد فيروس كورونا المستجد في الاتحاد الأوروبي
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً