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12 كانون الثاني 2021 - 04:51
12/01/2021 04:51:08
امين صندوق نقابة اصحاب المستشفيات الخاصة ميشال شاهين للـLBCI: وزارة الصحة وعدت بدفع فواتير كورونا وحتى اليوم لم تدفع
امين صندوق نقابة اصحاب المستشفيات الخاصة ميشال شاهين للـLBCI: وزارة الصحة وعدت بدفع فواتير كورونا وحتى اليوم لم تدفع
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LBCI News Lebanon
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