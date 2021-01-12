آخر الأخبار
12 كانون الثاني 2021 - 04:51
Back

امين صندوق نقابة اصحاب المستشفيات الخاصة ميشال شاهين للـLBCI: وزارة الصحة وعدت بدفع فواتير كورونا وحتى اليوم لم تدفع

امين صندوق نقابة اصحاب المستشفيات الخاصة ميشال شاهين للـLBCI: وزارة الصحة وعدت بدفع فواتير كورونا وحتى اليوم لم تدفع Lebanon, news ,lbci ,أخبار المستشفيات,اصحاب,نقابة,صندوق,امين,
episodes
امين صندوق نقابة اصحاب المستشفيات الخاصة ميشال شاهين للـLBCI: وزارة الصحة وعدت بدفع فواتير كورونا وحتى اليوم لم تدفع
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً