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12 كانون الثاني 2021 - 11:19
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ترامب يرفض الإجابة على سؤال عما إذا كان سيستقيل ويعتبر مساعي عزله "سخيفة تماما"

ترامب يرفض الإجابة على سؤال عما إذا كان سيستقيل ويعتبر مساعي عزله "سخيفة تماما" Lebanon, news ,lbci ,أخبار سؤال,الإجابة,يرفض,ترامب,
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ترامب يرفض الإجابة على سؤال عما إذا كان سيستقيل ويعتبر مساعي عزله &quot;سخيفة تماما&quot;
Lebanon News
 
 
 
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