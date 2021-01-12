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12 كانون الثاني 2021 - 16:25
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ترامب: حان الوقت لأمتنا كي تداوي الجراح وآن أوان السلم والهدوء واحترام تنفيذ القانون

ترامب: حان الوقت لأمتنا كي تداوي الجراح وآن أوان السلم والهدوء واحترام تنفيذ القانون Lebanon, news ,lbci ,أخبار لأمتنا,الوقت,ترامب,
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ترامب: حان الوقت لأمتنا كي تداوي الجراح وآن أوان السلم والهدوء واحترام تنفيذ القانون
Lebanon News
 
 
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