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13 كانون الثاني 2021 - 04:43
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نقيب الاطباء شرف ابو شرف للـLBCI: نقابة الاطباء اقترحت مرارا تجهيز المستشفيات الحكومية لتخفيف الضغط عن المستشفيات الخاصة والنتيجة دون المستوى المطلوب

نقيب الاطباء شرف ابو شرف للـLBCI: نقابة الاطباء اقترحت مرارا تجهيز المستشفيات الحكومية لتخفيف الضغط عن المستشفيات الخاصة والنتيجة دون المستوى المطلوب Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاطباء,نقيب,
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نقيب الاطباء شرف ابو شرف للـLBCI: نقابة الاطباء اقترحت مرارا تجهيز المستشفيات الحكومية لتخفيف الضغط عن المستشفيات الخاصة والنتيجة دون المستوى المطلوب
Lebanon News
 
 
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