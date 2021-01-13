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13 كانون الثاني 2021 - 04:43
13/01/2021 04:43:19
نقيب الاطباء شرف ابو شرف للـLBCI: نقابة الاطباء اقترحت مرارا تجهيز المستشفيات الحكومية لتخفيف الضغط عن المستشفيات الخاصة والنتيجة دون المستوى المطلوب
نقيب الاطباء شرف ابو شرف للـLBCI: نقابة الاطباء اقترحت مرارا تجهيز المستشفيات الحكومية لتخفيف الضغط عن المستشفيات الخاصة والنتيجة دون المستوى المطلوب
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LBCI News Lebanon
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