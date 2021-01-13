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13 كانون الثاني 2021 - 05:10
13/01/2021 05:10:41
وهاب للـLBCI: لم أشعر بعوارض جانبية بعد تلقي لقاح كورونا في الامارات واخترت اللقاح الصيني لان أكثرية الاطباء نصحوا به
وهاب للـLBCI: لم أشعر بعوارض جانبية بعد تلقي لقاح كورونا في الامارات واخترت اللقاح الصيني لان أكثرية الاطباء نصحوا به
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LBCI News Lebanon
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