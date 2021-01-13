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13 كانون الثاني 2021 - 07:55
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عراجي: بري سيدعو إلى جلسة طارئة خلال الساعات المقبلة لإقرار القانون الذي ينص على استقدام المنتوجات الطبية لمواجهة كورونا

عراجي: بري سيدعو إلى جلسة طارئة خلال الساعات المقبلة لإقرار القانون الذي ينص على استقدام المنتوجات الطبية لمواجهة كورونا Lebanon, news ,lbci ,أخبار جلسة,سيدعو,عراجي,
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عراجي: بري سيدعو إلى جلسة طارئة خلال الساعات المقبلة لإقرار القانون الذي ينص على استقدام المنتوجات الطبية لمواجهة كورونا
Lebanon News
 
 
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