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13 كانون الثاني 2021 - 08:03
13/01/2021 08:03:11
معلومات للـLBCI :واتساب فرض حظرا على حسابات بعض الوزراء الذين كانوا في حكومة الحريري السابقة وأرسل بعضهم رسائل بريدية إلى واتساب لاستعادة حساباتهم وتمكن البعض منهم من استعادتها
معلومات للـLBCI :واتساب فرض حظرا على حسابات بعض الوزراء الذين كانوا في حكومة الحريري السابقة وأرسل بعضهم رسائل بريدية إلى واتساب لاستعادة حساباتهم وتمكن البعض منهم من استعادتها
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