معلومات للـLBCI :واتساب فرض حظرا على حسابات بعض الوزراء الذين كانوا في حكومة الحريري السابقة وأرسل بعضهم رسائل بريدية إلى واتساب لاستعادة حساباتهم وتمكن البعض منهم من استعادتها