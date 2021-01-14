القاضي حاتم ماضي للـLBCI: كل جهة في المرفأ هي مسؤولة مع التأكيد أن الجيش يجب أن يبقى فوق الشبهات وفي هذه المرحلة يجب معرفة ما اذا كان هذا الانفجار هو نتيجة فعل فاعل أو خطأ ارتكبته جهة ما