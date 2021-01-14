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14 كانون الثاني 2021 - 05:03
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مريض بحاجة ماسة لوحدتين دم من فئة B+ في مستشفى سيدة المعونات - جبيل... للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 71170017

مريض بحاجة ماسة لوحدتين دم من فئة B+ في مستشفى سيدة المعونات - جبيل... للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 71170017 Lebanon, news ,lbci ,أخبار لوحدتين,ماسة,بحاجة,مريض,
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مريض بحاجة ماسة لوحدتين دم من فئة B+ في مستشفى سيدة المعونات - جبيل... للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 71170017
Lebanon News
 
 
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