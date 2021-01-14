آخر الأخبار
14 كانون الثاني 2021 - 05:07
14/01/2021 05:07:05
القاضي حاتم ماضي للـLBCI: كل من له علاقة بإنفجار المرفأ هو تحت الشبهة ويجب التحقيق معه بغض النظر عن موقعه
القاضي حاتم ماضي للـLBCI: كل من له علاقة بإنفجار المرفأ هو تحت الشبهة ويجب التحقيق معه بغض النظر عن موقعه
Lebanon, news ,lbci ,أخبار للـLBCI,ماضي,حاتم,القاضي,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً