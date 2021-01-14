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14 كانون الثاني 2021 - 08:21
14/01/2021 08:21:25
الصليب الأحمر الدولي يعبر عن مخاوفه من أن يكون للعقوبات الأميركية على الحوثيين في اليمن تأثير سلبي على تسليم المساعدات
الصليب الأحمر الدولي يعبر عن مخاوفه من أن يكون للعقوبات الأميركية على الحوثيين في اليمن تأثير سلبي على تسليم المساعدات
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LBCI News Lebanon
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