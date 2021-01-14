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14 كانون الثاني 2021 - 08:21
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الصليب الأحمر الدولي يعبر عن مخاوفه من أن يكون للعقوبات الأميركية على الحوثيين في اليمن تأثير سلبي على تسليم المساعدات

الصليب الأحمر الدولي يعبر عن مخاوفه من أن يكون للعقوبات الأميركية على الحوثيين في اليمن تأثير سلبي على تسليم المساعدات Lebanon, news ,lbci ,أخبار يعبر,الدولي,الأحمر,الصليب,
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الصليب الأحمر الدولي يعبر عن مخاوفه من أن يكون للعقوبات الأميركية على الحوثيين في اليمن تأثير سلبي على تسليم المساعدات
Lebanon News
 
 
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