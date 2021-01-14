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14 كانون الثاني 2021 - 11:16
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رويترز: مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث يقول إنه يخشى أن يؤثر وضع الحوثيين على القائمة السوداء الأميركية على جهوده لجمع الفرقاء اليمنيين

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رويترز: مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث يقول إنه يخشى أن يؤثر وضع الحوثيين على القائمة السوداء الأميركية على جهوده لجمع الفرقاء اليمنيين
Lebanon News
 
 
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