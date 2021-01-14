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14 كانون الثاني 2021 - 16:01
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مريض بحاجة إلى وحدة دم من فئة B+ في مستشفى سان جورج. للتبرع الاتصال على الرقم: 03399713

مريض بحاجة إلى وحدة دم من فئة B+ في مستشفى سان جورج. للتبرع الاتصال على الرقم: 03399713 Lebanon, news ,lbci ,أخبار وحدة,بحاجة,مريض,
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مريض بحاجة إلى وحدة دم من فئة B+ في مستشفى سان جورج. للتبرع الاتصال على الرقم: 03399713
Lebanon News
 
 
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