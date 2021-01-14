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14 كانون الثاني 2021 - 16:01
14/01/2021 16:01:30
مريض بحاجة إلى وحدة دم من فئة B+ في مستشفى سان جورج. للتبرع الاتصال على الرقم: 03399713
مريض بحاجة إلى وحدة دم من فئة B+ في مستشفى سان جورج. للتبرع الاتصال على الرقم: 03399713
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LBCI News Lebanon
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